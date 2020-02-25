Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на чемпионате Европы по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл, который приобрел популярность благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей, выступит оракулом на предстоящем чемпионате Европы - 2020. Об этом во вторник ТАСС сообщила хозяйка кота, ветеринар Анна Кондратьева.

"Он будет принимать участие, Ахилл будет оракулом на чемпионате Европы - 2020", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что сейчас кот задействован в социальных проектах - ездит в детские дома, хосписы, дома престарелых.

"Ахилл такой уникальный кот, что его даже пускают в реанимацию. Просто не каждый кот становится котом-терапевтом. А он очень покладистый, очень спокойный, ему достаточно комфортно при перемещениях. Он в самом расцвете сил, ежегодно проходит осмотр у ветеринарного врача", - добавила владелица кота.

Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр кубка, которые проходили в Санкт- Петербурге, в том числе стартовой и финальной.

Специально к чемпионату мира по футболу 2018 года Ахилл проходил курс физической подготовки - он занимался на тренажерах, чтобы сбросить лишний вес, а также участвовал в социальных мероприятиях, которые помогли ему социализироваться и привыкнуть к вниманию публики.

Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата мира по футболу - семи петербургских встреч и матча открытия ЧМ-2018 в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого он был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.