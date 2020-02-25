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В Харькове отменили спектакль с участием Михаила Полицеймако

По данным агентства УНИАН, актер входит в перечень граждан РФ, въезд которых на территорию Украины запрещен из-за поездок в Крым

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Спектакль с участием российского актера Михаила Полицеймако отменили в Харькове из-за его выступлений в Крыму. Об этом во вторник сообщило украинское агентство УНИАН со ссылкой на компанию, которая занималась распространением билетов.

Актер должен был выступить в лирической комедии "Последний этаж" на сцене Дворца студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кроме того, планировалось выступление российского актера в Киеве и других крупных городах Украины.

По данным агентства, Полицеймако входит в перечень граждан РФ, въезд которых на территорию Украины запрещен из-за поездок в Крым.

Госпогранслужба Украины в 2019 года отказала во въезде в страну более 7300 гражданам России, в отношении которых действовал запрет на въезд по причине посещения Крыма или неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

На сайте Министерства культуры, молодежи и спорта Украины опубликован список деятелей культуры, которым в страну запрещен въезд. Сейчас в нем числится около 150 деятелей культуры. В основном это россияне - Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и другие. Список постоянно пополняется. Ранее в него также попал итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, прославившийся ролью комиссара Катани в сериале "Спрут".

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияМихалков, Никита СергеевичШахназаров, Карен ГеоргиевичЛунгин, Павел Семенович
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