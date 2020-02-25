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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Омане возросло до четырех

Туристам, посещавшим затронутые вспышкой коронавируса страны, рекомендовали связаться с Минздравом султаната

ТАСС, 25 февраля. Еще два случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омане. Как сообщило во вторник в Twitter министерство здравоохранения султаната, таким образом число инфицированных в стране достигло четырех.

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"Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в султанате", - говорится в сообщении ведомства.

При этом туристам, посещавшим затронутые вспышкой коронавируса страны, рекомендовано связаться с Министерством здравоохранения Омана.

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ОманРаспространение коронавируса нового типа
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