Прокурор Архангельской области назвал меры борьбы с коррупцией в регионе малоэффективными

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин назвал малоэффективными меры, предпринимаемые правоохранительными органами региона, для борьбы с коррупцией. Как он сообщил во вторник на пресс-конференции по итогам 2019 года, преступлений коррупционной и экономической направленности выявлено в прошлом году меньше на 21%, чем в 2018 году.

"Мы упали по коррупционно-экономической преступности на 20 с лишним процентов - это большая цифра для нас. Такая статистика коррупционной преступности: одна треть всех коррупционных преступлений - факты мелкого взяточничества и коммерческого подкупа, более половины установленных коррупционеров - 54% - это рядовые граждане, а не боссы", - сказал Наседкин.

Прокурор отметил, что более чем в два раза (с 46 до 22) сократились случаи выявления фактов получения взяток. По его словам, единственным значимым фактом в течение года стало задержание руководителя управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова. Родионов был задержан 28 ноября 2019 года при получении взятки. По версии следствия, с апреля по ноябрь на территории Архангельска и Санкт-Петербурга подозреваемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей.

По словам Наседкина, региональное УМВД нацелено практически полностью на количественные показатели. "Мы внесли представление в марте, когда [руководителем регионального УМВД] еще был Волчков Сергей Александрович, сказали ему, что, если мы хотим бороться с коррупционной преступностью, мы должны четко работать по основным отраслям экономики, где крутятся большие деньги, где есть огромные риски коррупционной преступности. Посмотрели к концу года, только каждое десятое дело заведено по такой актуальной для области отрасли, остальные девять десятых то, что я привел. Сейчас есть понимание с новым руководством УМВД в этой части, я полагаю, что в этом году дела должны пойти получше", - добавил прокурор.