Трамп: США скоро решат, как ответить на шаги Китая в отношении американских журналистов

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. США "довольно скоро" примут решение, что предпринять в ответ на решение Пекина лишить аккредитации трех журналистов газеты The Wall Street Journal. Об этом заявил во вторник глава Белого дома Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам визита в Индию.

"Детальный брифинг по данному вопросу для меня еще не проводили, - ответил он, когда один из американских репортеров поинтересовался, решится ли администрация Трампа на высылку китайских журналистов или на какие-то ограничения на их работу в США. - Мы всесторонне рассмотрим этот вопрос. Я не считаю, что к ним [американским журналистам] отнеслись беспристрастно. Довольно скоро мы примем решение".

19 февраля правительство Китая объявило об аннулировании аккредитации трех пекинских корреспондентов The Wall Street Journal из-за публикации газетой статьи американского профессора Уолтера Рассела Мида под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Как заявил тогда официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, "Китай не приветствует публикации, носящие расистский характер, а также преднамеренно очерняющие китайские СМИ". Позднее The Wall Street Journal сообщила, что заместителю руководителя бюро газеты в Пекине Джошу Чину и корреспонденту Чао Дэн, являющимся гражданами США, а также корреспонденту Филиппу Вэню, гражданину Австралии, было предписано покинуть Китай в течение пяти дней.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, указало, что некоторые члены администрации Трампа выступают за высылку из США "десятков или сотен" китайских журналистов. По данным агентства, на территории США трудятся по меньшей мере 500 представителей СМИ КНР. В то же время в Китае работают 75 американских журналистов.