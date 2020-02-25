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В Башкирии чиновник нецензурно ответил жителю на просьбу почистить дорогу к деревне

Глава сельсовета в беседе с корреспондентом ТАСС сказал, что сожалеет о своей несдержанности
' Горобзор Уфа / YouTube'

УФА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов нецензурно обругал местного жителя на приеме за вопрос о расчистке дороги после бурана и пригрозил ему тюрьмой. Видеоролик, снятый посетителем, во вторник появился в социальных сетях и СМИ.

Комментируя произошедшее, Кожанов сообщил ТАСС, что сожалеет о своей несдержанности, и рассказал о предыстории конфликта. По его словам, мужчина, приходивший к нему на прием, ранее был судим.

«После того, как на него завели уголовное дело, ему для того, чтобы отмечаться в полиции, нужна была характеристика по месту жительства. Мы ее дали, написав, что мы в нем видим, какой он есть из себя, а ему это не понравилось, с этого все началось", - пояснил чиновник.

По его словам, недовольный выданной ему характеристикой местный житель буквально "не давал прохода" работникам сельсовета и мешал им работать. "Я сожалею, надо было не так, как-то другому, не кричать на него", - добавил Кожанов. 

В администрации Иглинского района рассказали ТАСС, что им известно о произошедшем конфликте, а глава района уже предупредил Кожанова о том, что такое поведение недопустимо.

"Житель обращался по вопросу очистки дороги до села, в нем проживает около 12 человек. Сегодня на общем оперативном совещании глава района напомнил всем главам сельсоветов о неприемлемости проявления неуважения и агрессии к гражданам. Также он побеседовал с главой Кальтовского сельсовета, ему вынесено предупреждение о недопустимости такого поведения, ситуация взята на контроль. В случае повторения инцидента в любом сельсовете буду применены более жесткие меры", - сообщила начальник информационно-аналитического отдела администрации района Наталья Агеева.

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