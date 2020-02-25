Эксперт: конкурс "Лидеры России. Политика" поможет обучить основам законотворчества

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Конкурс "Лидеры России. Политика", который был запущен во вторник во Москве, поможет участникам узнать основы законотворческой работы. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

"Нужна базовая подготовка - это понимание логики законодательного процесса, а также того, как как те или иные программные вещи трансформируются в решения, которые разрабатываются и внедряются при помощи законов", - сказал Кирьян. Он добавил, что различные партии проводят обучение для своих сторонников, но необходима системная работа, которую обеспечит конкурс "Лидеры России. Политика".

"Людям, которые занимают активную гражданскую позицию и хотят участвовать в выборах различного уровня, - Госдумы, региональных и муниципальных собраний - не хватает двух вещей. Прежде всего, [не хватает] понимания того, как устроена законодательная работа, не хватает теста, проверки того, насколько они умеют взаимодействовать с гражданами, обладают эмпатией и неким социальным компасом", - сказал эксперт.

Конкурс "Лидеры России. Политика" поможет проверить, насколько конкурсанты умеют работать с людьми, чтобы представлять их интересы в законодательных органах, а наставники проекта помогут развить эти навыки у победителей, считает эксперт.

О запуске конкурса "Лидеры России. Политика" объявил 25 февраля первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Участие в проекте смогут принять россияне в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, а также очные полуфиналы. Финал намечен на май. Победители получат право на обучение по специальной программе, которая разработана Высшей школой государственного управления и пройдет на базе Мастерской управления "Сенеж". Конкурс реализует автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.