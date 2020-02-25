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Эксперт: конкурс "Лидеры России. Политика" поможет обучить основам законотворчества

Глава Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян заявил, что что различные партии проводят обучение для своих сторонников, но "необходима системная работа"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Конкурс "Лидеры России. Политика", который был запущен во вторник во Москве, поможет участникам узнать основы законотворческой работы. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

"Нужна базовая подготовка - это понимание логики законодательного процесса, а также того, как как те или иные программные вещи трансформируются в решения, которые разрабатываются и внедряются при помощи законов", - сказал Кирьян. Он добавил, что различные партии проводят обучение для своих сторонников, но необходима системная работа, которую обеспечит конкурс "Лидеры России. Политика".

"Людям, которые занимают активную гражданскую позицию и хотят участвовать в выборах различного уровня, - Госдумы, региональных и муниципальных собраний - не хватает двух вещей. Прежде всего, [не хватает] понимания того, как устроена законодательная работа, не хватает теста, проверки того, насколько они умеют взаимодействовать с гражданами, обладают эмпатией и неким социальным компасом", - сказал эксперт.

Конкурс "Лидеры России. Политика" поможет проверить, насколько конкурсанты умеют работать с людьми, чтобы представлять их интересы в законодательных органах, а наставники проекта помогут развить эти навыки у победителей, считает эксперт.

О запуске конкурса "Лидеры России. Политика" объявил 25 февраля первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Участие в проекте смогут принять россияне в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, а также очные полуфиналы. Финал намечен на май. Победители получат право на обучение по специальной программе, которая разработана Высшей школой государственного управления и пройдет на базе Мастерской управления "Сенеж". Конкурс реализует автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

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