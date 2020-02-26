Начался прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2020 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Фонд президентских грантов начал в среду прием заявок на второй конкурс 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Стартовал второй конкурс президентских грантов 2020 года, к участию приглашаются некоммерческие организации всех регионов страны. По итогам конкурса между НКО будет распределено более 3,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что заявки принимаются до 31 марта. Итоги будут подведены до 15 июня, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля.

Вместе с тем в пресс-службе уточнили, что заявки рекомендуется подать не позднее 24 марта. "В этом случае у участников конкурса останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении и подаче заявки", - пояснили в организации.

В период приема заявок фонд проведет обручающие мероприятия в Воронежской, Ярославской, Курганской, Новосибирской и Свердловской областях, Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге, вся подробная информация будет доступна на сайте фонда в разделе "Мероприятия" и на страницах фонда в социальных сетях. "Тренинги "Как доработать заявку до победы в конкурсе президентских грантов?" рассчитаны на представителей организаций, не победивших в предыдущих конкурсах. Участники тренингов получат ключевую информацию по социальному проектированию, узнают, какие ошибки в грантовых заявках допускаются чаще всего, научатся самостоятельно их находить", - пояснили в организации.

В фонде подчеркнули, что для тех, кто не сможет принять участие в очных мероприятиях фонда, подготовлен онлайн-курс "Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта".

О фонде

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов.

За три года Фонд президентских грантов распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.