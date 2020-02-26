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Умер коллекционер Валентин Носкин

Ему было 77 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Коллекционер, меценат Валентин Носкин, владелец собрания современного изобразительного искусства, умер на 78 году жизни в ночь на вторник в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook арт-дилер Илья Вереск.

"Сегодня ночью, от нас ушел Валентин Алексеевич Носкин. Его дом-музей, был всегда открыт нараспашку! Летом, он уже болел и не смог прийти на вернисаж Беллы Матвеевой, но как только отпустили из больницы, сразу пришел, вот такой был человек, ничего не пропускал. Это действительно большая скорбь и утрата для Петербурга", - говорится в сообщении.

Валентин Носкин коллекционировал произведения изобразительного искусства начала XXI века совместно со своим братом Леонидом Носкиным. Работы хранились в доме братьев на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Носкины периодически организовывали выставки картин из своей коллекции.

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