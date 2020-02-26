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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: петиция с требованием отставки президента Южной Кореи собрала более 400 тыс. подписей

Составители документа раскритиковали правительство за то, что оно не закрыло границу с Китаем после того, как вспышка заболевания в соседней стране приобрела опасные масштабы

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Более 400 тыс. южнокорейцев подписали петицию с требованием импичмента президента страны Мун Чжэ Ина за неспособность справиться со вспышкой заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Как сообщил в среду телеканал KBS, в случае если петиция, размещенная на сайте администрации лидера страны, набирает более 200 тыс. подписей, власти обязаны на нее отреагировать. В данном случае это должно произойти не позднее 4 марта.

Составители документа раскритиковали правительство за то, что оно не закрыло границу с Китаем после того, как вспышка заболевания в соседней стране приобрела опасные масштабы. Авторы петиции обвинили Мун Чжэ Ина в следовании интересам КНР, а не собственной страны. "Мун Чжэ Ин ведет себя, словно он не президент Южной Кореи, а председатель Китая", - отмечается в тексте.

Авторы подчеркивают, что правительство сначала отказалось запретить въезд китайцам в Южную Корею, ссылаясь на международное законодательство, а затем, когда инфекция распространилась по всем регионам КНР, ограничило въезд лишь для тех, кто посещал провинцию Хубэй. "Президент Республики Корея обязан защищать свой народ. Если бы он думал о безопасности соотечественников, он должен был полностью закрыть въезд в страну из Китая", - подчеркивается в петиции. "Несмотря на дефицит медицинских масок в Корее, Мун Чжэ Ин отправил 3 млн масок в Китай и не предпринял никаких мер для того, чтобы остановить рост цен на них", - отмечают авторы документа.

Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли. Большинство случаев зафиксированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 35 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
КитайРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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