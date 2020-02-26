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Расследование убийства Бориса Немцова

Суд отклонил жалобу осужденного за убийство Немцова на перевод из колонии в тюрьму

Заур Дадаев, отбывающий 20-летний срок, признан злостным нарушителем установленного в колонии порядка

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Иркутский областной суд на заседании в среду оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева, который оспаривал решение предыдущей инстанции о его переводе из колонии строгого режима в тюрьму, передает корреспондент ТАСС.

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"Суд апелляционной инстанции постановил постановление Куйбышевского районного суда Иркутска от 25 декабря 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу осужденного Дадаева - без удовлетворения", - огласила решение судья Елена Жилкина.

Как сообщила в ходе судебного заседания представитель прокуратуры Алена Гайченко, решение о переводе Дадаева, отбывающего 20-летний срок, в тюрьму обусловлено тем, что он признан злостным нарушителем установленного в колонии порядка.

25 декабря 2019 года Куйбышевский суд Иркутска удовлетворил представление руководства исправительной колонии №3 Иркутска о переводе Дадаева в тюрьму, куда отправляют осужденных за особо тяжкие преступления, а также злостных нарушителей порядка в исправительных колониях. Осенью 2018 года за систематическое нарушение порядка Дадаева на год переводили в одиночную камеру в исправительной колонии №2, которая находится в Ангарске.

Теги
РоссияНемцов, Борис ЕфимовичРасследование убийства Бориса НемцоваИркутская область
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