Суд отклонил жалобу осужденного за убийство Немцова на перевод из колонии в тюрьму

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Иркутский областной суд на заседании в среду оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева, который оспаривал решение предыдущей инстанции о его переводе из колонии строгого режима в тюрьму, передает корреспондент ТАСС.

"Суд апелляционной инстанции постановил постановление Куйбышевского районного суда Иркутска от 25 декабря 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу осужденного Дадаева - без удовлетворения", - огласила решение судья Елена Жилкина.

Как сообщила в ходе судебного заседания представитель прокуратуры Алена Гайченко, решение о переводе Дадаева, отбывающего 20-летний срок, в тюрьму обусловлено тем, что он признан злостным нарушителем установленного в колонии порядка.

25 декабря 2019 года Куйбышевский суд Иркутска удовлетворил представление руководства исправительной колонии №3 Иркутска о переводе Дадаева в тюрьму, куда отправляют осужденных за особо тяжкие преступления, а также злостных нарушителей порядка в исправительных колониях. Осенью 2018 года за систематическое нарушение порядка Дадаева на год переводили в одиночную камеру в исправительной колонии №2, которая находится в Ангарске.