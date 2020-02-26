Документальный фильм о Владиславе Листьеве покажут в кинотеатрах 1 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм "Листьев. Новый взгляд" Родиона Чепеля будет показан в сети кинотеатров "Каро Фильм" 1 марта. Показ приурочен к 25-й годовщине смерти журналиста. Об этом в среду сообщили в пресс-службе "Кинопоиска".

Фильм представляет собой расследование гибели Владислава Листьева. Работая над картиной, Чепель изучил сотни архивных документов - от банковских выписок до заметок следователя - и провел более 70 встреч с героями этой истории.

"1 марта, в 25-ю годовщину смерти Влада Листьева, в сети кинотеатров "Каро Фильм" в рамках проекта "Каро.Арт" пройдет серия специальных показов фильма в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Калининграде. После специального показа в Москве, в кинотеатре "Октябрь", состоится обсуждение фильма с режиссером Родионом Чепелем", - говорится в сообщении.

Родион Чепель - журналист и режиссер, сооснователь студии "Амурские волны". Фильм в двух сериях можно с 26 февраля посмотреть на "Кинопоиск HD" с авторскими комментариями режиссера.

1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Москвы двумя выстрелами в спину был убит 38-летний Владислав Листьев - генеральный директор Общественного российского телевидения (ОРТ, ныне - Первый канал), вице-президент Академии российского телевидения, популярный тележурналист и телеведущий (в 1987-1995 годах участвовал в создании программ "Взгляд", "Тема", "Час пик", "Поле чудес" и др.). Следователи связывали преступление с его деятельностью на посту гендиректора ОРТ, поскольку стрелявший не тронул ценности и крупную сумму наличных, которые Листьев имел при себе.

В апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено. Следственный комитет РФ, которому перешло "дело Листьева" из Генпрокуратуры, заявлял, что в совершении убийства признались десять человек, находившихся в местах лишения свободы. Однако их версии не нашли подтверждения. В честь Владислава Листьева названа премия за заслуги в развитии российского телевидения (учреждена в 2010 году Первым каналом и Академией российского телевидения).