Матвиенко попросила Минпросвещения проанализировать готовность к введению горячего питания

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Министерство просвещения РФ тщательно проанализировать ситуацию с готовностью российских школ к обеспечению учащихся младших классов горячим питанием.

Спикер СФ на пленарном заседании в среду при обсуждении соответствующего закона, который был одобрен сенаторами, задала вопрос первому замминистра просвещения РФ Павлу Зеньковичу о том, есть ли информация о готовности регионов к реализации положений закона.

"На данный момент, уже при подготовке этого законопроекта, при подготовке всей нормативно-правовой базы у нас есть заявки от 68 регионов, которые заявили о полной готовности. Сейчас мы вместе с коллегами из Роспотребнадзора проведем ревизию готовности этих регионов. Еще два региона заявили о готовности, но не готовы пока в этом году софинансировать, мы сейчас тоже работаем в этом направлении", - сказал Зенькович, отвечая на вопрос Матвиенко. Он пообещал представить в Совет Федерации эту информацию, как только будет завершена работа.

В свою очередь председатель СФ попросила руководство министерства проникнуться ответственностью за реализацию этого закона. "Те бравурные отчеты, которые вы получаете, что 68 регионов готовы, они рапортуют для того, чтобы получить деньги. Но надо вам тщательнейшим образом проверить реальную ситуацию на местах. Там, где нет пищеблоков и до 1 сентября невозможно их будет сделать, надо подумать, как организовать это горячее питание", - сказала Матвиенко.

"Вот эти фастфуды, которые непонятно где готовятся, в морозилках держат эту еду, жвачку, которую есть невозможно, потом разогревают в школах, дискредитируют саму идею здорового питания для школьников. Если бы я была замминистра, я бы сегодня уже ответила, потому что закон уже обсуждается полгода. Коллеги, вы как-то все, такое ощущение, в расслабленном режиме", - добавила она.

Она обратилась к председателям комитетов по аграрно-продовольственной политике и по образованию и науке Алексею Майорову и Лилии Гумеровой с предложением провести в ближайшие два месяца совместное заседание, на котором заслушать представителей профильных министерств и ведомств, а также пригласить губернаторов. "[Нужно] контролировать предметно эту тему. Коллеги, очень тяжело. Да, мы инициативу проявили, мы подготовили этот законопроект. Владимир Владимирович [Путин] сказал о том сопротивлении, которое было. Только благодаря воле президента этот закон появился", - подчеркнула Матвиенко.