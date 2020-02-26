Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хосни Мубарака

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Египта Хосни Мубарака, - отметил Путин. - В России будут помнить о его большом личном вкладе в развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким покойного".

Мубарак умер во вторник на 92-м году жизни в военном госпитале в Каире. Смерть наступила в результате осложнений после перенесенной в начале февраля операции на желудочно-кишечном тракте. Как сообщили ТАСС источники, близкие к семье политика, похороны экс-президента пройдут 26 февраля.

Хосни Мубарак возглавлял Египет с 1981 по 2011 год. В новейшей истории страны он находился у власти самый длительный период, встав у руля после убийства президента Анвара Садата. На волне массовых антиправительственных выступлений 3 февраля 2011 года он подал в отставку. Против Мубарака было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о коррупции и убийстве демонстрантов, но все они в конечном итоге развалились, бывший президент был оправдан. Единственный вынесенный ему приговор касался подарков издательского дома "Аль-Ахрам". Однако бывшему главе государства был засчитан тюремный срок, проведенный во время следствия. Последние годы Мубарак жил уединенно с семьей, воздерживаясь от любого общения с прессой.