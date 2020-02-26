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Власти Харькова вернули городскому проспекту имя Георгия Жукова

Эту инициативу поддержали 62 депутата городского совета Харькова, против выступили восемь человек

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты городского совета Харькова большинством голосов приняли решение о возвращении одному из проспектов имени советского маршала Георгия Жукова. Соответствующее решение принято на заседании в среду.

"Горсовет проголосовал за переименование проспекта [Петра] Григоренко в проспект [Георгия] Жукова. 62 депутата выступили "за" и восемь "против", - сообщило местное издание Vgorode.

Голосование в горсовете Харькова сопровождалось немногочисленным митингом несогласных.

Проспект имени советского маршала Георгия Жукова в Харькове в 2016 году в рамках так называемой кампании по декоммунизации получил имя Петра Григоренко - советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту депортированных народов. 19 июля 2019 года горсовет отменил решение о переименовании и вернул проспекту прежнее название - проспект Маршала Жукова. 5 сентября Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск ряда политиков и партий об отмене решения горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова. Это решение было обжаловано горсоветом, однако в ноябре 2019 года апелляционный суд подтвердил незаконность возвращения проспекту имени маршала Жукова.

После этого горсовет Харькова объявил о проведении общественного обсуждения вопроса о переименовании городского проспекта. Согласно информации, опубликованной на сайте горсовета 19 декабря, предложение вернуть проспекту имя Жукова поддержали 67% проголосовавших, против высказались 33%. В результате 23 января мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.

Жуков Георгий Константинович (1896-1974) - маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну проявил себя как талантливый полководец и стратег, сыгравший важнейшую роль в разгроме немецко-фашистских войск, его называют "Маршалом Победы". С августа 1942 года - заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего, координировал действия фронтов в Сталинградской битве. В 1944-1945 годах командовал войсками 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. 8 мая принял капитуляцию германских вооруженных сил. В послевоенное время занимал ряд военных постов, в том числе министра обороны СССР (1955-1957). С 1958 года в отставке. Автор книги "Воспоминания и размышления" (1969).

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