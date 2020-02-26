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Совфед обязал СМИ и операторов связи оповещать население о ЧС

Документ закрепляет право органов государственной власти и местного самоуправления обращаться к операторам связи и редакциям СМИ "с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил правительственный закон, обязывающий СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях (ЧС).

Документ закрепляет право органов государственной власти и местного самоуправления обращаться к операторам связи и редакциям СМИ "с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию".

"Закон направлен на совершенствование регулирования распространения сигналов оповещения и экстренной информации, конкретизацию взаимоотношений всех задействованных субъектов", - говорится в сопроводительных материалах к закону.

Как уточняется в пояснительной записке, в зависимости от формата СМИ (печатный, электронный, телеканал, радиоканал) будет зависеть форма обращения органов власти - требование выпустить в эфир (для телеканала, радиоканала) или опубликовать экстренную информацию (для печатного и электронного СМИ).

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