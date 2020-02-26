20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Путин заявил, что радикалы и организаторы "групп смерти" в интернете должны быть наказаны

По словам президента, вопросы профилактики преступности имеют большое значение, особенно среди молодежи

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы "групп смерти" и радикалы, которые действуют в интернете, должны понести наказание.

"В поле вашего постоянного внимания должно находиться интернет-пространство, в котором продолжают действовать разного рода радикальные группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам, к совершению правонарушений, - сказал он на заседании коллегии МВД России. - Работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели - нести заслуженное наказание".

По словам президента, вопросы профилактики преступности имеют большое значение, особенно среди молодежи. Для этого, в частности, нужно привлекать общественные и религиозные организации.

Путин отметил необходимость обеспечить комплексную безопасность детских и образовательных учреждений.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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