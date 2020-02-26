В Кабардино-Балкарии ветеранам выплатят дополнительно по 75 тыс. рублей к 75-летию Победы

НАЛЬЧИК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии к 75-летию Победы выплатят ветеранам Великой Отечественной войны по 75 тыс. рублей из регионального бюджета. Об этом в среду сообщил глава республики Казбек Коков в ходе своего первого обращения с посланием к парламенту региона.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших будет выплачена единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей из федерального бюджета. Аналогичная сумма будет выплачена им в соответствии с моим указом из республиканского бюджета", - сказал Коков.

Он добавил, что в год 75-летия Победы также необходимо уделить особое внимание вопросам увековечивания памяти героев войны. "Важно, чтобы праздничные мероприятия действенно служили патриотическому воспитанию подрастающих поколений, дальнейшему укреплению нашего многонационального народа, его духовного и созидательного потенциала", - отметил глава республики.

Как уточнили ТАСС в министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии, в настоящее время в республике проживают 97 ветеранов Великой Отечественной войны, а также три вдовы погибших.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей, труженикам тыла - 50 тыс. рублей.