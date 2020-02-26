20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Кабардино-Балкарии ветеранам выплатят дополнительно по 75 тыс. рублей к 75-летию Победы

В настоящее время в республике проживают 97 ветеранов Великой Отечественной войны, а также три вдовы погибших

НАЛЬЧИК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии к 75-летию Победы выплатят ветеранам Великой Отечественной войны по 75 тыс. рублей из регионального бюджета. Об этом в среду сообщил глава республики Казбек Коков в ходе своего первого обращения с посланием к парламенту региона.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших будет выплачена единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей из федерального бюджета. Аналогичная сумма будет выплачена им в соответствии с моим указом из республиканского бюджета", - сказал Коков.

Он добавил, что в год 75-летия Победы также необходимо уделить особое внимание вопросам увековечивания памяти героев войны. "Важно, чтобы праздничные мероприятия действенно служили патриотическому воспитанию подрастающих поколений, дальнейшему укреплению нашего многонационального народа, его духовного и созидательного потенциала", - отметил глава республики.

Как уточнили ТАСС в министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии, в настоящее время в республике проживают 97 ветеранов Великой Отечественной войны, а также три вдовы погибших.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей, труженикам тыла - 50 тыс. рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Amazon открыла в США первый супермаркет без касс
Чтобы совершать покупки в магазине Amazon Go Grocery, при входе нужно отсканировать QR-код в специальном приложении на смартфоне. Товары будут автоматически отображаться в виртуальной корзине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС