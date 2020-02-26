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В 2019 году в России запрещены две экстремистские и две террористические организации

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в прошлом году "продолжалась работа по выявлению и пресечению экстремизма во всех его проявлениях, предупреждению конфликтов на этнической и религиозной почве"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Деятельность четырех экстремистских и террористических организаций запрещена в России в прошлом году. Об этом заявил в среду на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России его глава Владимир Колокольцев.

"В 2019 году продолжалась работа по выявлению и пресечению экстремизма во всех его проявлениях, предупреждению конфликтов на этнической и религиозной почве. В результате совместных действий органов МВД, прокуратуры, подразделений СК, ФСБ в России в прошлом году запрещена деятельность двух экстремистских и двух террористических организаций", - сказал он.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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