В 2019 году в России запрещены две экстремистские и две террористические организации

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Деятельность четырех экстремистских и террористических организаций запрещена в России в прошлом году. Об этом заявил в среду на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России его глава Владимир Колокольцев.

"В 2019 году продолжалась работа по выявлению и пресечению экстремизма во всех его проявлениях, предупреждению конфликтов на этнической и религиозной почве. В результате совместных действий органов МВД, прокуратуры, подразделений СК, ФСБ в России в прошлом году запрещена деятельность двух экстремистских и двух террористических организаций", - сказал он.