Колокольцев: полиция не должна вмешиваться в споры фирм до решения арбитражного суда

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Полиция должна рассматривать заявления от коммерческой организации, участвующей в гражданско-правовом споре, только после решения арбитражного суда. Об этом в среду на расширенном заседании коллегии МВД сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

"Требуя от руководителя обеспечить неукоснительное соблюдение законных прав и интересов хозяйствующих субъектов при проведении проверочных мероприятий, категорически неприемлемо вмешательство в какие-либо гражданско-правовые споры между коммерческими организациями. Считаю целесообразным рассматривать обращения от одной из указанных сторон лишь после решения арбитражного суда. Таким образом, раз и навсегда объективно исчезнет возможность руками сотрудников полиции добиваться определенных целей в сугубо корпоративном споре и все неминуемые потери списывать на государственные органы с формулировкой "кошмарят бизнес", - сказал Колокольцев.

Также для предупреждения давления на предпринимателей в министерстве используется цифровая платформа приема обращений. "Это стало еще одним механизмом выстраивания конструктивного диалога с бизнес-сообществом, целью которого является в конечном счете устранение препятствий для развития экономики", - добавил глава МВД.