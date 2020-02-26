Число умерших от коронавируса в Италии возросло до 12

ТАСС, 26 февраля. Число жертв вызываемого коронавирусом нового типа заболевания в Италии возросло до 12 человек. Об этом объявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"Всего на территории Италии зафиксировано 374 случая заражения, включая 12 летальных исходов", - сообщил он, уточнив, что новой жертвой коронавируса стал 69-летний мужчина в северной области Эмилия-Романья, у него были проблемы с органами дыхания.

Борелли добавил, что среди заразившихся пятеро несовершеннолетних. Он также отметил, что больше всего заболевших в Ломбардии (258 человек), в Венето (71) и в Эмилии-Романье (30) и добавил, что география заражения распространилась на область Марке, где выявлен один инфицированный.

Ранее сообщалось об 11 летальных исходах при более чем 320 заболевших.

10 городов Ломбардии под Лоди и один в соседней области Венето находятся в полной изоляции. В Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Лигурии, Фриули-Венеции-Джули, действуют серьезные карантинные меры, в том числе закрыты музеи, театры, кино, спортивные залы и увеселительные заведения, отменены все общественные мероприятия и спортивные состязания. Ряд матчей национального чемпионата по футболу пройдет без зрителей, что вызывает серьезную полемику о результатах исхода первенства.