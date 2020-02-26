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Калининград стал лидером рейтинга развивающихся турнаправлений по версии TripAdvisor

Как сообщил министр культуры и туризма области Андрей Ермак, на высокий рейтинг повлияли введение механизма электронной визы и активная кампания по продвижению возможностей посещения региона иностранцами
Калининград Виталий Невар/ТАСС
Описание
Калининград
© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Калининградская область стала лидером мирового рейтинга развивающихся туристических направлений по версии американского портала TripAdvisor, посвященного туризму. Об этом сообщил журналистам в среду министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Калининградская область заняла первое место в таком, достаточно авторитетном рейтинге TripAdvisor... среди так называемых развивающихся [туристических] направлений, которые в будущем будут в тренде, которые будут популярными", - сказал Ермак.

Региональный министр отметил, что Калининград опередил в рейтинге такие известные города как, например, Антверпен (Бельгия). Главным толчком к такому продвижению в международном рейтинге, по его оценке, стали введение механизма электронной визы для въезда в регион зарубежных туристов и активная кампания по продвижению возможностей посещения региона иностранцами. Ермак также отметил объективность рейтнига, который построен на основе отзывов туристов.

"Очень сложно сделать субъективным этот рейтинг [TripAdvisor] это очень объективный рейтинг, потому что там публикуют свои отзывы совершенно разные люди, совершенно из разных стран", - сказал он.

Такое продвижение Калининграда в международном рейтинге позитивно скажется на развитии туротрасли региона, и результаты будут видны уже в этом году, отметил министр. "Это дает нам очень серьезный стимул для того, чтобы дальше повышать популярность Калининградской области и самое главное - это вызов для того, чтобы оставаться на первом месте и не только в этой категории", - добавил он, отметив, что путешественники отмечают сплав европейской и российской культуры в самом западном регионе России.

Власти Калининградской области позиционируют туризм как одно из приоритетных направлений развития региона. Поток туристов в область ежегодно растет на 10-15%. В 2019 году в области побывали свыше 1,7 млн путешественников, что на 15% превысило показатель 2018 года, когда Калининград принял четыре игры чемпионата мира по футболу. К 2025 году область рассчитывает принимать до 3 млн гостей в год.

Теги
РоссияКалининградская область
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