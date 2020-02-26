Власти Ростова-на-Дону увеличили размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Размер выплаты ко Дню Победы ветеранам, проживающим в Ростове-на-Дону, увеличен с 2,7 тыс. до 5 тыс. рублей. Кроме того, впервые выплату в размере 3 тыс. рублей получат вдовы инвалидов и участников войны, сообщила ТАСС в среду заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Елена Кожухова.

"Размер (единовременной выплаты) увеличен и составит для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, а также военнослужащих последнего военного призыва [призванные на военную службу в 1945 году, но не принимавшие участия в боевых действиях] - 5 тыс. рублей; для тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда, вдов инвалидов и участников войны - 3 тыс. рублей", - сказала Кожухова, уточнив, что вдовы инвалидов и участников войны получат такую выплату от муниципалитета впервые.

По ее словам, ранее размер муниципальной единовременной выплаты в Ростове-на-Дону для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также военнослужащих последнего военного призыва составлял 2,7 тыс. рублей. Для тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашизма и жителей блокадного Ленинграда - 1,5 тыс. рублей.

По данным администрации Ростова-на-Дону, в городе проживает 5 911 ветеранов, из которых 531 участник Великой Отечественной войны. Как отметила Кожухова, для единовременной выплаты ростовским ветеранам в 2020 году в муниципальном бюджете предусмотрены средства в размере 19,2 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей, труженикам тыла - 50 тыс. рублей.

По данным официального сайта правительства Ростовской области, в 2020 году ветераны, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях, и военнослужащие последнего военного призыва, проживающие на территории региона, дополнительно к федеральным получат по 25 тыс. рублей из регионального бюджета. В бюджете Ростовской области на эти цели предусмотрено 41 млн рублей.