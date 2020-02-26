Тамбовские депутаты приняли закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

ТАМБОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской областной думы запретили продажу безалкогольных тонизирующих напитков - энергетиков несовершеннолетним. Соответствующее решение было принято сегодня на очередном заседании облдумы, передает корреспондент ТАСС.

"Для неокрепших организмов детей употребление энергетических напитков наносит вред здоровью. Поэтому эта инициатива - шаг к укреплению здоровья детей Тамбовской области", - сказал в ходе заседания председатель облдумы Евгений Матушкин.

Также устанавливается административная ответственность за несоблюдение этих требований: для обычных граждан штраф составит от 500 до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 50 тыс. рублей. Закон вступит в силу после его подписания губернатором Тамбовской области.

Ранее тамбовские депутаты приняли закон о запрете продажи никотиносодержащей продукции, в том числе снюсов, несовершеннолетним.