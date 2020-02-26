Медведев поддержал идею введения специальной карты для волонтеров

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с волонтерами в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне поддержал предложение о создании специальной карты для волонтеров.

Один из участников встречи рассказал Медведеву о международной карте для студентов, по аналогии с которой можно в России создать карту для волонтеров. Председатель партии отметил, что "не видит ничего плохого в волонтерских картах, но при этом добровольческая деятельность не должна уйти в сторону коммерциализации".

"Это все-таки добровольческая история, для волонтера, который помогает, главным останется моральный момент. С другой стороны, учитывать отдельные моменты такая карта могла бы помочь, нам нужно понять, что в ней должно отражаться, кто бы мог ее выпускать", - сказал Медведев, поручив секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку проработать этот вопрос совместно с Госдумой, правительством и Советом Федерации.

В свою очередь, Турчак напомнил, что ранее Медведев поддержал предложение засчитывать профильное волонтерство в качестве студенческой практики. "Этот вопрос на выходе, мы с Минобрнауки его практически решили и доложим вам о его выполнении", - сказал секретарь генсовета партии.

Турчак также сообщил об идее волонтеров предоставлять абитуриентам, которые занимаются добровольческой деятельностью, дополнительные баллы при поступлении в вузы. "Чтобы какой-то льготный режим или дополнительные баллы, которые засчитываются при поступлении в вузы, к результатам ЕГЭ добавлялись, чтобы была приоритетная возможность для поступления", - отметил Турчак.