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Детский сад в Адыгейске устранит дефицит мест для детей в возрасте до трех лет

Он будет рассчитан на 240 мест со встроенными ясельными группами

МАЙКОП, 26 февраля. /ТАСС/. Новый детский сад в Адыгейске позволит устранить дефицит мест для детей в возрасте до трех лет в городе с населением свыше 12 тыс. человек. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова, проинспектировавшего ход строительства дошкольного учреждения.

Новый детский сад будет рассчитан на 240 мест со встроенными ясельными группами. "Его открытие позволит устранить дефицит мест для детей в возрасте до трех лет", - сказали в пресс-службе.

Здесь отметили, что объект стоимостью свыше 160 млн рублей возводится в рамках госпрограммы "Развитие образования" на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов.

Собеседник агентства заметил, что в Адыгейске по итогам прошлого года зафиксирован рост рождаемости и снижение смертности, а естественный прирост населения превышает убыль. "Кумпилов подчеркнул, что перед руководством региона и каждого конкретного муниципалитета стоит задача обеспечить условия для демографического роста", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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