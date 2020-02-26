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75-летие Победы

Медведев поддержал идею привлечь страны ОДКБ к реализации проектов о Победе

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что для этого нужно будет договариваться с каждым членом ОДКБ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о реализации проектов, направленных на сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, совместно со странами - участниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе встречи Медведева с волонтерами в Музее Победы один из участников предложил привлечь страны ОДКБ и их волонтерские движения к реализации совместных проектов для увековечения памяти истории и недопущения ее фальсификации.

"Для этого, безусловно, нужно будет договариваться с каждым членом ОДКБ. Это близкие страны, они практически одинаково с нами оценивают и события Великой Отечественной войны, и роль тогда советского народа, и тех, кто проживал в отдельных советских республиках, и в достижении общей победы", - сказал Медведев.

При этом он отметил, что у каждой из стран ОДКБ "есть свои процедуры". "Если они их пройдут, то такой проект может быть весьма полезен. Во всяком случае, в формате ОДКБ это можно попытаться организовать", - подчеркнул Медведев.

Председатель партии добавил, что с российской стороны нужно сделать все возможное, чтобы реализовать данный проект, а итоговое решение будут принимать уже сами участники ОДКБ. "Естественно, мы будем с ними обсуждать, убеждать, что это никак не ограничивает их суверенитет, не создаст каких-то проблем", - заключил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия75-летие Победы
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