Прокуратура потребовала от мэрии Воронежа привести в порядок воинские захоронения к 9 мая

ВОРОНЕЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Воронежа выявила нарушения в связи с недостаточной работой администрации города по содержанию захоронений воинов Великой Отечественной войны. Надзорный орган внес требование о скорейшем восстановлении мемориалов в связи с 75-летием Победы, сообщается в среду на сайте прокуратуры Воронежской области.

Прокуратура Воронежа провела проверку исполнения законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества, по итогам которой выявила нарушение требований закона в отношении воинских захоронений, расположенных на территории города. Среди выявленных нарушений - повреждение плит, отсутствие надписей с именами и облицовки на нескольких братских могилах.

"Вскрытые прокурорской проверкой нарушения являются недопустимыми, так как могут повлечь необратимый процесс разрушения свидетельств героического подвига народа, а также повлиять на патриотическое воспитание молодежи. По результатам проверки внесено представление заместителю главы администрации городского округа город Воронеж Надежде Савицкой с требованием об устранении выявленных нарушений закона", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на территории Воронежа расположена 51 братская могила и воинское захоронение, 51 памятник и памятный знак, посвященные Великой Отечественной войне, 210 мемориальных досок, посвященных событиям войны, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы. Согласно федеральному закону, ответственность за содержание воинских захоронений на территории РФ возлагается на органы местного самоуправления.