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Распространение коронавируса нового типа

Мэрия Москвы не направляла официального письма в посольство КНР о проверках граждан Китая

СМИ сообщали, что Сергей Собянин направил письмо послу Китая в России, в котором обосновал проверки граждан КНР со стороны столичных властей заботой об охране здоровья жителей и гостей города

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Официальный ответ за подписью мэра столицы Сергея Собянина на просьбу прекратить проверки граждан КНР в общественном транспорте Москвы в посольство Китая не направляли. Об этом сообщил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай.

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Ранее ряд СМИ сообщили, что Собянин направил письмо послу Китая в России Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая со стороны столичных властей заботой об охране здоровья жителей и гостей мегаполиса.

"Да, это правда, - письмо за подписью мэра Москвы не отправлялось в посольство [Китая]. Возможно, журналисты каким-либо образом воспользовались рабочими материалами из аппарата или профильного департамента по международным связям, но официального документа на настоящий момент нет", - сказал Булай.

26 февраля "Новая газета" опубликовала письма, в которых содержится просьба посольства Китая остановить проверки граждан КНР в общественном транспорте Москвы. В диппредставительстве попросили правительство Москвы "не предпринимать чрезмерных мерр" в отношении граждан Китая.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поддерживает Китай в борьбе с эпидемией, а также заявляла о недопустимости дискриминации китайских граждан. Департамент транспорта Москвы заявил об отсутствии дискриминации в отношении граждан КНР при проверке в общественном транспорте в условиях вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Как сообщили ТАСС в департаменте, по просьбе сотрудников метрополитена и ГУП "Мосгортранс" проверку проходят все иностранцы, и избирательного отношения к гражданам Китая нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия по дипломатическим каналам согласовывает с КНР действия по нераспространению коронавируса. Он подчеркнул, что не может идти речи о том, чтобы предпринимать какие-то действия дискриминационного характера.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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