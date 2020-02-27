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Распространение коронавируса нового типа

Россияне смогут вернуться домой из Южной Кореи через другие страны

По данным Ассоциации туроператоров России, 26 февраля в Южной Корее находилось около 1,2 тыс. российских организованных туристов

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Граждане России, которые находятся в Республике Корея, после 1 марта смогут вернуться на родину через другие страны. О том, что у россиян есть достаточно возможностей для возвращения в страну, в четверг сообщил журналистам заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

В среду, 26 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение между Россией и Южной Кореей из-за распространения коронавируса будет закрыто с 1 марта. Сохраняться только рейсы группы "Аэрофлот", в том числе дальневосточной авиакомпании "Аврора" (дочка "Аэрофлота"), которые будут совершать чартерные вывозные рейсы.

"Аэрофлот будет осуществлять свои рейсы Москва - Сеул. В свою очередь, компания "Аврора" будет осуществлять чартерные рейсы, чтобы вывозить граждан России с территории Республики Корея. На сегодняшний день все работает в штатном режиме. Возможностей прибыть на территорию Приморского края на самом деле масса. Это - возможность прилететь через Токио, через Сингапур. Все возможности для возврата на территорию Приморского края есть", - сообщил Шестаков.

По данным Ассоциации туроператоров России, 26 февраля в Южной Корее находилось около 1,2 тыс. российских организованных туристов.

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом при 12 летальных исходах, 24 человека выздоровели и покинули медучреждения. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 42 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

Теги
РоссияРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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