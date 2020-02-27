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В Минюсте пересмотрят штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом КоАП

Замглавы ведомства Денис Новак подчеркнул, что соответствующий проект документа пока не соответствует запросам общества

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые значительно увеличены, пересмотрят в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на замглавы Минюста Дениса Новака.

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"Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен", - сказал Новак. Он уточнил, что главная цель КоАП - не собираемость штрафов.

Минюст РФ 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

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