Эксперты оценили ущерб мировому туризму от коронавируса в $22 млрд

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Кризис вокруг заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может обойтись мировому туризму в $22 млрд. Такое мнение выразила председатель Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара в опубликованном в четверг интервью газете El Mundo.

"Все еще рано знать это (каково будет влияние - прим. ТАСС), но во Всемирной туристской организации при сотрудничестве со специалистами из Oxford Economics мы провели предварительные расчеты, согласно которым этот кризис обойдется сектору как минимум в $22 млрд", - уточнила Гевара. Она добавила, что "граждане Китая - это путешественники, которые тратят больше всего, когда куда-то отправляются".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.