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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 474

Наибольшее число заразившихся находится в северной Ломбардии

ТАСС, 27 февраля. Число инфицированных новым коронавирусом в Италии возросло до 474 человек. Об этом в четверг пишет газета La Repubblica.

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По-прежнему наибольшее число заразившихся - 305 - находится в северной Ломбардии, ставшей в конце прошлой недели локальным центром вспышки коронавируса. Вечером в среду губернатор области Аттилио Фонтана в эфире на Facebook объявил, что на протяжении двух недель будет на домашнем карантине, так как у его сотрудницы подтвердился коронавирус. В то же время глава Ломбардии сообщил, что не заражен.

В среду первый случай инфицирования был выявлен в южной области Апулия. Речь идет о 43-летнем мужчине, который вернулся после поездки на север страны. Местные власти распорядились закрыть школы в провинции Таранто.

Накануне глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли сообщил, что в Лацио три человека считаются излечившимися от заболевания, вызванного коронавирусом. Это эвакуированный из Уханя итальянец, который был выписан еще в конце прошлой недели, и китайская супружеская пара. Все трое проходили лечение в национальном институте инфекционных заболеваний "Спаланццани" в Риме. Жертвами коронавируса стали 12 человек, это пожилые люди с проблемами со здоровьем.

10 городов Ломбардии в районе города Лоди и один город в соседней области Венето находятся в полной изоляции. В Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Лигурии, Фриули - Венеции-Джулии действуют серьезные карантинные меры. В частности, закрыты музеи, театры, кинотеатры, спортивные залы и увеселительные заведения, отменены все общественные мероприятия и спортивные состязания. Ряд матчей национального чемпионата по футболу пройдет без зрителей, что вызывает серьезную полемику о результатах исхода первенства.

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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