Семьи Камчатки смогут оплатить первоначальный взнос по ипотеке средствами из бюджета края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 февраля, /ТАСС/. Камчатские семьи получили от правительства региона сертификаты на уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту. Среди получателей сертификата - потенциальные участники программы "Дальневосточная ипотека", сообщается на официальном сайте правительства региона.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу - значительно повысить доступность жилья. Глава государства отметил необходимость обеспечить дальнейший рост ипотечного кредитования и снижения процентных ставок. Подпрограмма "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края", в рамках которой проводилась выплата средств, позволяет улучшить свои жилищные условия работникам бюджетной сферы и многодетным семьям, которые не всегда имеют возможность заплатить первоначальный взнос по ипотеке.

"По итогам рассмотрения заявлений граждан о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту выданы 18 свидетельств на общую сумму 17,3 млн рублей. Из 18 семей, получающих сертификаты, 7 являются молодыми семьями, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. Они могут стать участниками программы "Дальневосточная ипотека", - приводятся в сообщении слова министра строительства Камчатского края Андрея Дегодьева.

Глава министерства добавил, что размер социальной выплаты составляет 30 % от стоимости жилья с учетом состава семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья по краю. Так, на одного человека выделяется около 653 тыс. рублей, на двух членов семьи - больше 832 тыс., на трех - 1,1 млн, на четверых человек около - 1,5 млн рублей.

Участниками подпрограммы "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае" могут стать жители полуострова, в составе семьи которых 3 и более детей, работники органов госвласти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений региона, а также граждане, обеспеченность общей площадью жилого помещения которых составляет менее 33 кв. м для одиноко проживающего гражданина. Всего участниками подпрограммы с 2009 года стали более 150 камчатских семей.