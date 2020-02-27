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Власти Чукотки выплатят семьям по 50 тыс. рублей за рождение первенца

Ранее единовременную выплату предоставляли только в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышал двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения

АНАДЫРЬ, 27 февраля, /ТАСС/. Каждая семья на Чукотке получит единовременную выплату в размере 46,5 тыс. рублей из средств окружного бюджета при рождении в 2020 году первого ребенка. Соответствующие поправки в законодательство в четверг приняли депутаты Чукотского автономного округа, сообщается на сайте правительства региона.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин обозначил новые меры поддержки для семей с детьми. В январе губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин выступил с инициативой назначения единовременной выплаты всем жителям округа, в чьих семьях в 2020 году появился первый ребенок, независимо от их материального положения. На окружной сессии предложение главы региона поддержали депутаты. Ранее единовременная выплата предоставлялась в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышал двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Сегодня в нашем регионе действуют более 50 различных мер, направленных на поддержку семьи, материнства и детства, и мы не останавливаемся на достигнутом. С этого года никаких ограничений на единовременную выплату на первенца не будет, ее получит каждая семья на Чукотке. Эта сумма составит 46,5 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова Копина.

На Чукотке с 2011 года из окружного бюджета выплачивается региональный материнский капитал на третьего и последующих детей. В 2020 году он составляет 141 тыс. 300 рублей. Также с 2019 года в регионе при рождении третьего и каждого последующего ребенка ежемесячно выплачивается 23 тыс. 272 рублей в месяц при доходе на каждого члена семьи менее двух прожиточных минимумов (46 тыс. 164 рублей в месяц). В 2019 году эту выплату получали 85 семей.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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