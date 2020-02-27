20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что государство не вмешивается в редакционную политику телеканалов

При этом представитель Кремля отметил, что власти могут вместе с общественными организациями "формулировать какие-то инициативы по контентному наполнению"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Государство не вмешивается в редакционную политику телеканалов, но готово формулировать инициативы, которые могут вылиться в появление новых форматов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя дискуссию о скандальных передачах на телевидении, которая развернулась на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции.

"Государство никак не может влиять и не влияет на редакционную политику каналов до тех пор, пока эта редакционная политика соответствует действующим законам", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что власти могут вместе с общественными организациями "формулировать какие-то инициативы по контентному наполнению". "Если это будет коррелироваться с редакционной политикой, то возможно появление каких-то новых форматов. При условии, что они будут интересны зрительской аудитории", - заключил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: число заразившихся коронавирусом в Швейцарии возросло до четырех
По данным газеты Corriere del Ticino, еще 15 человек, с которыми контактировал один из заболевших, поместили в карантин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС