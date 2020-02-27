Песков заявил, что государство не вмешивается в редакционную политику телеканалов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Государство не вмешивается в редакционную политику телеканалов, но готово формулировать инициативы, которые могут вылиться в появление новых форматов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя дискуссию о скандальных передачах на телевидении, которая развернулась на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции.

"Государство никак не может влиять и не влияет на редакционную политику каналов до тех пор, пока эта редакционная политика соответствует действующим законам", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что власти могут вместе с общественными организациями "формулировать какие-то инициативы по контентному наполнению". "Если это будет коррелироваться с редакционной политикой, то возможно появление каких-то новых форматов. При условии, что они будут интересны зрительской аудитории", - заключил он.