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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ призвало приехавших в Южную Корею россиян встать на консульский учет

В диппредставительстве отметили, что такие меры помогут оперативно связаться с находящимися в Республике Корея россиянами в случае экстренной эвакуации из-за коронавируса

ТАСС, 27 февраля. Посольство России в Сеуле призывает находящихся в Республике Корея россиян встать на консульский учет, чтобы с ними можно было оперативно связаться в случае экстренной эвакуации из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении диппредставительства, размещенном в четверг на странице в Facebook.

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"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республике Корея, вызванной распространением нового коронавируса, настоятельно рекомендуем всем российским гражданам, находящимся на территории Южной Кореи, встать на консульский учет в своем консульском округе, - указывается в документе. - Это позволит оперативно связаться в случае объявления экстренной эвакуации граждан".

Для постановки на учет гражданам предлагается посетить сайт консульского отдела посольства и заполнить анкету на сайте consreg.kdmid.ru.

На данный момент в Южной Корее зафиксировано 1766 случаев заражения коронавирусом при 13 летальных исходах, 26 человек выздоровели.

Теги
РоссияРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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