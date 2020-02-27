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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: госслужащий в Южной Корее умер из-за переутомления на фоне коронавируса

По данным агентства Yonhap, в течение нескольких дней он работал до поздней ночи, в частности, устанавливая личности последователей секты Синчхончжи, которая стала эпицентром распространения коронавируса в регионе

ТАСС, 27 февраля. Сотрудник мэрии города Чонджу в Республике Корея умер из-за переутомления, вызванного переработками в связи с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на администрацию города.

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Отмечается, что в течение нескольких дней госслужащий работал до поздней ночи, в частности, устанавливая личности последователей секты Синчхончжи, которая стала эпицентром распространения коронавируса в регионе.

Полиция намерена провести вскрытие тела для определения точной причины смерти.

Основным источником инфекции в центральной части страны стали отделения секты Синчхончжи. Ее последователи контактировали с первой зараженной в городе Тэгу - 61-летней женщиной. Как выяснилось, несмотря на характерные симптомы заболевания, она отказалась пройти тест на наличие коронавируса и продолжала активно посещать мероприятия Синчхончжи, на которых присутствовали сотни человек. На данный момент власти получили списки членов этой секты и намерены приступить к проверке ее адептов на коронавирус.

По последним данным в Южной Корее зафиксированы 1766 случаев заражения коронавирусом при 13 летальных исходах, при этом 26 человек выздоровели.

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Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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