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Глава Ростуризма: россияне могут требовать возврата средств за отмененные билеты в Италию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские самостоятельные туристы вправе требовать возврата средств за отмененные из-за нового коронавируса авиабилеты в Италию, Иран и Южную Корею. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается самостоятельных туристов, которые приобрели отдельные услуги по перевозке, размещению и экскурсиям, они также имеют право обращаться к исполнителю за возвратом денежных средств в соответствии с законом о защите прав потребителей", - сказала она.

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