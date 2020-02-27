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Распространение коронавируса нового типа

В Италии находятся около 20 тыс. российских туристов

По оценке Ассоциации туроператоров России, только порядка 6 тыс. из них являются организованными туристами

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 20 тыс. российских путешественников, включая 6 тыс. организованных туристов, сейчас находится в Италии. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"В Италии, по нашим оценкам, сейчас находится порядка 6 тыс. организованных туристов, и всего, включая самостоятельных путешественников, - около 20 тыс. человек. Они в плановом порядке будут завершать свое путешествие", - сказал Горин.

Ростуризм в четверг рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея из-за коронавируса до нормализации эпидемиологической ситуации в этих странах.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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