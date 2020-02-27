Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Испании достигло 17

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 17 случаев заражения новым коронавирусом было выявлено в Испании. Об этом сообщили в четверг власти страны.

Как заявил журналистам директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон, "есть два инфицированных человека в автономном сообществе Мадрид, которые были обнаружены этим утром". В департаменте здравоохранения Каталонии сообщили о новом заболевшем в Барселоне. Ранее было известно о 14 случаях, из них два человека уже поправились.

Больше всего - пятеро - инфицированных находятся на Канарских островах. Там, в частности, заболевание обнаружили у итальянца и его супруги, которые в течение недели проживали в отеле на Тенерифе. В гостинице находились около 800 постояльцев, в том числе россияне, и 200 сотрудников.