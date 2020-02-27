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Власти Адыгеи намерены внедрять механизмы инициативного бюджетирования в благоустройстве

Глава региона Мурат Кумпилов отметил, что участие жителей остается одним из главных условий проведения работ по благоустройству территорий

МАЙКОП, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал власти муниципалитетов активнее внедрять механизмы инициативного бюджетирования в вопросах благоустройства территорий. Об этом сообщила пресс-служба главы республики по итогам его рабочей поездки в Тахтамукайский район.

"Активнее внедряйте механизм инициативного бюджетирования, он позволяет жителям района самим предлагать проекты по развитию общественной инфраструктуры, на которые стоит направить бюджетные средства", - сказал Кумпилов, которого цитирует пресс-служба. Глава Адыгеи также отметил, что участие жителей остается одним из главных условий проведения работ по благоустройству территорий.

В пресс-службе пояснили, что в рамках рабочей поездки Кумпилов принял участие в работе сессии районного совета народных депутатов, где был озвучен отчет руководителя муниципалитета Азмета Схаляхо о деятельности в прошлом году. В частности, было отмечено, что доходы местного бюджета в прошлом году составили 2,2 млрд рублей. При этом собственные доходы выросли на 136 млн рублей и превысили 1 млрд рублей. Расходы же бюджета достигли суммы в 2,3 млрд рублей, их основная часть пришлась на соцсферу.

"Глава республики также поручил ускорить создание инфраструктуры к земельным участкам, предусмотренным для многодетных семей", - заметили в пресс-службе. Также среди других важных задач в пресс-службе назвали ремонт автодорог местного значения, контроль за санитарным состоянием территорий. 

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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