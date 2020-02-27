СМИ: в Японии создали тест, позволяющий за 30 минут выявить коронавирус

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Японские специалисты создали экспресс-тест, позволяющий выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека всего за 30 минут. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo .

Сейчас диагноз в основном ставится на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для этого из физиологических жидкостей извлекают одноцепочечную РНК (рибонуклеиновую кислоту - прим. ТАСС), моделируют на ее основе двуцепочечную ДНК и используют получившуюся модель для размножения фрагментов генома вируса с помощью фермента-полимеразы. На это требуется около шести часов.

Однако предлагаемый японскими учеными из государственного Института естественных наук "Рикэн" и института здравоохранения префектуры Канагава метод не требует необходимого при проведении ПЦР изменения температуры нагрева образцов ДНК и реагентов и позволяет завершить тест в течение 30 минут. Как ожидается, в ближайшее время будут проведены клинические испытания нового теста

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 900, восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.