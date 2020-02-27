Путин наградил Юрия Антонова и Ирину Муравьеву орденами "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград ряд артистов за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоены певец Юрий Антонов, актрисы Малого театра Ирина Муравьева и Лилия Юдина.

Этим же указом Путин наградил за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность ряд сенаторов: Арсена Фадзаева и Сергея Цекова - орденом Александра Невского, Ивана Кулабухова - орденом Почета, Владимира Кравченко - орденом Дружбы, Виктора Павленко - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Еще восемь членов Совета Федерации удостоены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.