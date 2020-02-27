Правительство Севастополя одобрило введение регионального маткапитала на второго ребенка

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Севастополя на заседании в четверг одобрило проект постановления о введении регионального материнского капитала для семей, где с 1 января 2019 года родился второй ребенок.

"Предлагается утвердить порядок назначения выплаты регионального материнского капитала. Региональный материнский капитал будет действовать в отношении вторых рожденных детей в городе Севастополе", - сказал, представляя проект постановления, директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко.

Он уточнил, что в бюджете на данные выплаты в текущем году заложено 94 млн рублей. Получить их смогут граждане РФ, проживающие на территории Севастополя не менее одного года до момента назначения выплаты. Материнский капитал начисляется на второго ребенка, рожденного не ранее 1 января 2019 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи должен быть не выше 2,5 величины прожиточного минимума, установленного в городе на дату подачи заявления (сейчас это порядка 30 тыс. рублей).

Как пояснили ТАСС в департаменте, первые выплаты люди смогут получить весной: предположительно, 10 марта начнется прием заявлений, на рассмотрение и назначение выплаты дается 30 дней. После одобрения заявки семья может получить 100 тыс. рублей. При этом право на получение маткапитала наступает, когда ребенку исполняется один год.