Липецкий губернатор оплатил штраф за щуку, выловленную в период запрета рыбалки

ТАСС, 27 февраля. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов оплатил штраф в размере 2 тыс. рублей за выловленную щуку в период запрета рыбалки. Квитанцию об оплате он выложил в своем аккаунте в Instagram.

"Как и обещал, положенный законом штраф оплатил", - подписал фото Артамонов.

Как сообщалось ранее, в минувшие выходные глава региона поймал на рыбалке щуку и выложил фотографию в своем аккаунте в Instagram, в ответ на это некоторые жители потребовали оштрафовать его из-за запрета добычи щук до 29 февраля. Губернатор тогда пояснил, что отпустил щуку в водоем, но все равно пообещал оплатить штраф, мотивируя это тем, что "правила одинаковы для всех".