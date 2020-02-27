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Распространение коронавируса нового типа

Число умерших от коронавируса в Италии возросло до 17

В стране выявлены 650 случаев заражения

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Число жертв коронавируса достигло в Италии 17, количество инфицированных увеличилось до 650 человек. Об этом заявил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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"Власти области Ломбардия сообщили о трех новых скончавшихся, все трое люди старше 80 лет", - уточнил Боррелли. Он также указал, что растет число выздоровевших.

Локальная вспышка коронавируса в северной области Ломбардия в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где растет число заболевших. Об отдельных случаях известно в 12 областях. В настоящий момент 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы. Ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Ряд компаний перевел своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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