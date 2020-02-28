В Нигерии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 28 февраля. Федеральное министерство здравоохранения Нигерии сообщило о первом в стране случае заражения коронавирусом нового типа. Соответствующее уведомление было опубликовано в пятницу в Twitter ведомства.

"Федеральное министерство здравоохранения подтвердило случай [заражения] коронавирусом (COVID-19) Случай подтвержден в штате Лагос", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 45 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.