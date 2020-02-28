В посольстве РФ в США подтвердили, что Ярошенко заподозрил у себя микроинсульт

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут), сообщил дипломатам РФ, что он, возможно, перенес микроинсульт, ему не оказывают медицинскую помощь. Об этом заявило в четверг в Facebook посольство России в США.

"В ходе телефонного разговора К. В. Ярошенко подтвердил нашим дипломатам, что медперсонал тюрьмы до настоящего времени не оказал ему помощи. Состояние здоровья соотечественника ухудшается. Сам Константин не исключает микроинсульта", - отметили дипломаты. "Поражает, что в этих условиях неоднократные обращения попросту проигнорированы, - подчеркивается в заявлении. - Россиянину предлагается дождаться врача в течение одной-двух недель. Видимо, сам факт того, что он самостоятельно передвигается, воспринимается администрацией пенитенциарного учреждения как отсутствие срочной необходимости в лечении".

В посольстве подчеркнули, что такой подход категорически неприемлем и расценивается как вопиющее нарушение прав человека. Российские дипломаты отметили, что ожидают ответа на направленную в Госдепартамент ноту от 26 февраля и незамедлительного предоставления медпомощи Ярошенко.

"Разочаровывает глухое молчание правозащитных организаций. Мы просили помощи и поддержки. Никто не откликнулся", - говорится в заявлении.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.