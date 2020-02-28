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Распространение коронавируса нового типа

Бразилия может запретить экспорт медицинских масок на фоне коронавируса

К таким мерам власти страны могут прибегнуть, если им не удастся договориться с членами Бразильской ассоциации производителей медицинских и стоматологических товаров и оборудования

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 февраля. /ТАСС/. Минздрав Бразилии может запретить экспорт медицинских масок и халатов на фоне распространения коронавируса и нехватки этого вида средств защиты в государственных медучреждениях. Об этом в ходе пресс-конференции заявил в четверг в первый заместитель главы ведомства Жоау Габбарду.

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По словам чиновника, к таким мерам власти могут прибегнуть, если им не удастся договориться с членами Бразильской ассоциации производителей медицинских и стоматологических товаров и оборудования (ABIMO), предпочитающими отправлять свой товар на экспорт. "Хотим предупредить эту организацию, что на этот счет не будет никаких компромиссов. Если будет нужно, мы будем препятствовать экспорту этой продукции и требовать ее изъятия прямо на фабриках", - приводит слова Габбарду Agencia Brasil.

Чиновник также сообщил, что некоторые компании, участвовавшие в системе госзакупок Бразилии в последний момент отказались предоставить необходимую для заключение госконтрактов тендерную документацию, в результате чего поставки медицинских масок и халатов в государственные медучреждения оказались сорваны, передает агентство. В результате в больницах образовалась нехватка по четырем из 20 позиций перечня защитных средств. "Мы обеспокоены этим", - отметил он, напомнив производителям о "социальных обязательствах" такого рода компаний.

В среду утром Минздрав страны подтвердил информацию о первом в стране случае коронавируса у 61-летнего пациента в Сан-Паулу, прибывшего из Италии. По информации ведомства, под подозрением министерства сейчас находятся 132 человека в возрасте от 8 до 82 лет, которые либо сами недавно вернулись из стран, где зафиксированы подтвержденные случаи заболевания, либо контактировали с теми, кто там был. Наибольшее число таких людей находятся в штатах Сан-Паулу (55) и Риу-Гранди-ду-Сул (24). Как отмечают в Минздраве, его специалисты еще не успели проверить поступившую из регионов информацию о еще 213 похожих случаях, в связи с чем количество пациентов под наблюдением может в ближайшие дни увеличиться.

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БразилияРаспространение коронавируса нового типа
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